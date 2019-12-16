القريات 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسبحث وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد, عملية حصر المنازل الآيلة للسقوط في المحافظة والمراكز التابعة لها.وناقش خلال الاجتماع الذي عقده اليوم في صالة الاجتماعات بالمحافظة مع الجهات الحكومية الخدمية والأمنية ذات العلاقة، عدداً من الموضوعات المتعلقة بعملية حصر المنازل الآيلة للسقوط، إلى جانب استعراض وضع المباني الأثرية وإمكانية تسليمها إلى الجهات المعنية لصيانتها.// انتهى //17:50ت م0206