الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واستعقد اللجنة السعودية الكورية المشتركة في الثامن عشر من ديسمبر الجاري, اجتماع اللجنة في دورته التاسعة عشر، برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري من الجانب السعودي، ومن الجانب الكوري معالي وزيرة الخارجية الكورية كانغ كيونغ وا، وذلك خلال زيارة الوفد الكوري للرياض.وبدأت اللجنة السعودية الكورية المشتركة أعمالها قبل أكثر من 20 عامًا، عبر اجتماعات تقام كل عامين، كان آخرها في شهر أكتوبر من عام 2017م في العاصمة الكورية سيئول.وتتركز محاور نقاش اللجنة المشتركة حول بحث ومناقشة سبل التعاون بين البلدين في كافة مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والأمنية والصحية.// انتهى //17:56ت م0209