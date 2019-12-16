الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واساستعرضت لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بحضور وإشراف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أول مجموعة من الإبل المشاركة في جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل التي تقام ضمن فعاليات المهرجان الملك عبدالعزيز للإبلوبدأ الاستعراض بعد عدة اجراءات مرت بها المنقيات المشاركة انطلقت بأداء القسم في لجان التحكيم الأولية للتأكد ، وضم الاستعراض 7 منقيات من لون الحمر في فئة الفحل وإنتاجه، تم الكشف عليها في وقت سابق من قبل اللجان التحكيمية للتأكد من لونها وتسنينها والوسم والعدد وعدم العبث في الإبل.وبينت اللجان التحكيمية أن نتائج فئة الفحل وإنتاجه لن تعلن حتى ظهور نتائج فحصDNAوتعود ملكية الفحول التي استعرضت أمام لجنة التحكيم إلى كل من محمد عبدالله نياف بن عون، شبيب محمد ردعان آل بريك، عبدالله حامد محمد آل زربه، فهد مفرع عشق الجيطاء، مسفر محمد شثين الودعاني، سمير زهيان فهد المطيري، رجاء محسن رابح المطيري.كما تابع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين انطلاقة النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – كما اطلع على جهود اللجان المنظمة والعاملة في الميدان، والتأكد من توفير جميع التجهيزات وسبل الراحة لملاك الإبل والمشاركين في المهرجان.وأكد بن حثلين أن المهرجان نموذج حي على اهتمام القيادة بالتراث الوطني ودعم مناسباته المختلفة، منوها إلى أن النسخة الرابعة شهدت تحسينات مختلفة شملت اللجان المنظمة ومعايير التحكيم في مزاين الإبل، التي أشرك النادي ملاك الإبل في اختيارها في وقت سابق.وتستمر فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حتى 18 يناير في منطقة الصياهد الجنوبية للدهناء، فيما تستعرض لجان التحكيم غداً الإبل المشاركة في فئة الفحل وانتاجه "الشقح"، بعد تجاوزها الفرز الأولي، واللجان الأولية.// انتهى //17:57ت م0210