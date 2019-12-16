بروكسل 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسأكد الاتحاد الأوروبي استمرار دعمه لمفوضية الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.وأوضح المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي بيتر ستانو أن الاتحاد الأوروبي استلم تقرير الخبراء بشأن تقييم عمل الأونروا وسجل اعتراف التقرير بإنجاز إصلاحات داخل الوكالة الأممية وإنها متوافقة مع مطالب الأطراف الأوروبية, مبينًا أن دعم الاتحاد الأوروبي للمفوضية مستمر لما تقدمه من خِدْمات ضرورية في مختلف القطاعات للشعب الفلسطيني.وأعلنت بلجيكا وهولندا رسميًا استئناف المساعدات والتعاون مع الأونروا هذا الأسبوع.// انتهى //17:58ت م0212