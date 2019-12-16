سيئول 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسالتقى معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، اليوم وزير الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية جونغ كيونغ دو.واستعرض الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز سبل التعاون في المجال الدفاعي بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:58ت م0213