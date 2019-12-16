الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة ( عريف – جندي أول – جندي ) رجال، ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة ( أبشر – التوظيف) الاطلاع على الرابط : www.jobs.sa .// انتهى //18:08ت م0214