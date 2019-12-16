القاهرة 19 ربيع آخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.8 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 686.6 مليار جنيه، وسط تعاملات لية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة 0.22% ليبلغ مستوى 13404.42 نِقَاط، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 0.49% ليبلغ مستوى 521.34 نقطة.وشملت التراجعات مؤشر /إيجي إكس ١٠٠ / الأوسع نطاقا والذي فقد نحو 0.35% من قيمته ليصل إلى مستوى 1364.76 نقطة.وفي ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 61 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 54 شركة، وحافظت 48 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.// انتهى //18:14ت م0216