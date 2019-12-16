أبوظبي 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي رئيس البرلمان القبرصي ديميتريس سيلوريس.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات منها البرلمانية والثقافية والتعليمية، إضافة إلى تبادل الجانبين وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:14ت م0217