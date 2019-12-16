بغداد 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية " البورصة" اليوم، مرتفعًا بنسبة 0.09% ,متوقفًا عند487.22 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 9 شركات, وانخفاض أسهم 12 ,فيما حافظت 10 شركات على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 791,796,591 سهما,بقيمة 646,353,925 دينارا عراقيًا, تحصلت من أبرام 477 صفقة , شملت 31 شركة مساهمة ,من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //18:14ت م0218