نيامي 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسناشد قادة دول الساحل الخمس المجتمع الدولي "مواصلة الدعم للقوة المشتركة"، كما جددوا في ختام أعمال قمتهم التي انعقدت أمس بالنيجر ،الدعوة لمجلس الأمن الدولي ب"منحها تفويضا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".وأكد البيان الختامي الصادر عن القمة "إرادة قادة الدول الخمس على بذل الجهود لتحسين التنسيق بين القوة المشتركة وقوات الدفاع والأمن الوطنية والقوات الدولية الحليفة".وأضاف البيان أن قادة الساحل "اتفقوا على تعزيز تحالفهم وتنسيق أعمالهم بشكل أفضل على الصعيدين السياسي والإستراتيجي".وتأتي هذه القمة الاستثنائية، بعد أيام على مقتل 71 جنديا نيجريا في هجوم، تعرض له معسكر "إيناتيس" بالقرب من الحدود مع مالي، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.// انتهى //18:15ت م0219