الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسبحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم مع السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية.واستعرض الجانبان التطورات السياسية المتصلة بالشأن اليمني، ورؤية الحكومة اليمنية بشأن الحل في اليمن.وأشار الحضرمي إلى أن السلام الدائم والشامل يتطلب الالتزام بالمسار الأممي كمسار وحيد للحل وفقا للمرجعيات الثلاث، مؤكداً حرص الحكومة اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل ومتسلسل كخطوة في اتجاه تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن.وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بما يعزز من فرص السلام في اليمن قبل الحديث عن أي مشاورات قادمة للسلام.من جهته أكد السفير الروسي دعم بلاده للحكومة الشرعية في اليمن، مجدداً وقوف بلاده إلى جانب اليمن ومساعدته للخروج من أزمته الراهنة.// انتهى //18:51ت م0239