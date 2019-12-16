الدوادمي 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسنفذ تعليم محافظة الدوادمي أمس، زيارات ميدانية لمدارس المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها، بمشاركة جميع المشرفين التربويين والمشرفات التربويات.وأوضح مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي، أن هذه الزيارات تأتي لمتابعة الانضباط المدرسي في مدارس المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها خلال الأسبوع الجاري الذي يسبق اختبارات الفصل الدراسي الأول، ولدعم جهود قادة وقائدات في تطبيق وتعزيز الانضباط المدرسي وانتظام الطلاب والطالبات.وشدد السبيعي على قائدي وقائدات المدارس في ضرورة تفعيل لائحة السلوك والمواظبة ورصد غياب الطلاب وعدم التساهل في ذلك، وحث الطلاب على الحضور والانتظام الدراسي، وتنظيم الزيارات الميدانية من قبل المشرفين والمشرفات لمتابعة الغياب والحد منه، وإبراز المدارس المميزة في الانضباط المدرسي وتكريمها.// انتهى //18:53ت م0240