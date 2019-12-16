المدينة المنورة 19 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 16 ديسمبر 2019م واسزار محافظ خيبر فهد بن محمد العطر اليوم، إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة, اطلع خلالها على سير العمل، والجهود والأعمال التي تضطلع بها الإدارة.وأكد المحافظ أن هذه الزيارة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف الجهات الحكومية في المحافظة وتلمس احتياجاتهم، منوهاً بالدعم الذي تجده المحافظة من سموه، وسمو نائبه لكل مامن شأنه خدمة المحافظة وأهلها.// انتهى //19:09ت م0241