إسلام آباد 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسقُتل طالب باكستاني اليوم بنيران أطلقتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأوضح المسؤول بالشرطة الباكستانية في إقليم كشمير أصغر علي أن القوات الهندية أطلقت النار بدون مبرر على منطقة "وادي ليبا" القريبة من الخط الفاصل ما أدّى إلى مقتل طالب باكستاني, مشيرًا إلى أن القوات الهندية تواصل قصف المناطق الباكستانية بشكل متقطع منذ صباح اليوم.// انتهى //19:21ت م0242