عمّان 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسوقّعت الحكومتان الأردنية والألمانية اليوم في عمّان على أربع اتفاقيات مساعدات ألمانية لتحسين مشاريع إمدادات المياه والصرف الصحي في الأردن بقيمة 137.5 مليون يورو.وقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، وعن الحكومة الألمانية مدير الوكالة الألمانية في الأردن كريستيان شوب.وتتضمن الاتفاقية الأولى منحة بقيمة 66 مليون يورو لتمويل المرحلة السابعة والثامنة من مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، فيما تتضمن الاتفاقية الثانية قرضاً ميسراً جداً لتمويل المرحلة الخامسة من برنامج إدارة مصادر المياه بقيمة 45 مليون يورو.وتأتي الاتفاقية الثالثة لتمويل المرحلة الثانية من مشروع التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه بالأردن كقرض ميسر جداً بقيمة 25 مليون يورو, كما تتضمن الاتفاقية الرابعة منحة تكميلية للمرحلة الثانية من مشروع التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه بقيمة 1.5 مليون يورو.// انتهى //19:21ت م0243