الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم سفراء مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن لمناقشة المستجدات على الساحة اليمنية لاسيما مسار تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، والخطوات والجهود المبذولة من الحكومة والعراقيل التي تحول دون التسريع في تنفيذ الاتفاق.واستعرض وزير الخارجية اليمني جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات اليمنية الأخرى وصرف مرتبات قطاعي الجيش والأمن وموظفي الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن هناك فريقين مشتركين للمتابعة والتنسيق المشترك من أجل متابعة تنفيذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض.وأكد حرص الحكومة اليمنية على التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض وفقاً لنصوص ومضامين بنوده لما يمثله ذلك من نقطة تحول كبيرة للمحافظة على الثوابت الوطنية وعلى رأسها أمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية، وتوحيد الجهود ورأب الصدع من أجل التصدي للمشروع الحوثي الإيراني وإحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن.وثمن الوزير الحضرمي جهود المملكة العربية السعودية الرامية لتحويل اتفاق الرياض من نصوص مكتوبة إلى واقع على الأرض، ودعمها للحكومة الشرعية, منوها بالثقة العالية من قبل الحكومة للدور البارز والضامن للمملكة في تنفيذ الاتفاق.من جهتهم أعرب السفراء عن دعم بلدانهم للحكومة الشرعية ولتنفيذ اتفاق الرياض, مثمنين الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية في قطاعي الخدمات والمرتبات, مشددين على ضرورة تضافر جهود الجميع للدفع بوتيرة تنفيذ الاتفاق كون ذلك سيخدم مسار السلام الدائم في اليمن.// انتهى //19:21ت م0244