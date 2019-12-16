القدس المحتلة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 45 مستوطنا و30 طالبا يهوديا و15 موظفا من حكومة الاحتلال تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم"، فيما أدى بعضهم صلوات تلمودية أمام قبة الصخرة ومحيط مصلى باب الرحمة.// انتهى //19:23ت م0245