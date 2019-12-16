جنيف 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم نظيره العراقي الدكتور محمد علي الحكيم، والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، على هامش المنتدى العالمي للاجئين الذي تستضيفه العاصمة السويسرية جنيف.وجرى خلال اللقاءات بحث تعزيز التعاون بين الجانبين وآخر المستجدات الإقليمية، خصوصا تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.// انتهى //19:25ت م0247