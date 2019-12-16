بروكسل 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسأكد وزراء خارجية الدول الأوروبية والآسيوية أهمية تعزيز التعاون في قضايا السلام والأمن ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سوريا واليمن وليبيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج ضمن الاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وفي إطار القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.وأوضح الوزراء - في بيان صادر عن المجلس الأوروبي في بروكسل عقب اجتماعهم في مدريد بإسبانيا - أن حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني هو الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق سلام دائم، مشددين على التزامهم بالحفاظ على السلام والاستقرار وضمان الأمن والسلامة البحرية، ودعم حرية الملاحة والطيران، والأنشطة الاقتصادية دون عوائق، ومكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر ، مع الامتثال التام للقانون الدولي.وأكد الوزراء دعمهم للتنفيذ التام لقرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الديمقراطية, مشيرين إلى أهمية تنفيذ الترتيبات الخاصة بعودة النازحين من ولاية راخين بين ميانمار وبنغلاديش، فيما شجع الوزراء ميانمار على مواصلة تنفيذ التوصيات المتبقية من التقرير النهائي للجنة الاستشارية بشأن ولاية راخين.وأكدوا التزامهم بتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في أفغانستان والحاجة إلى وقف العنف والكفاح ضد الإرهاب، وكذلك الحاجة إلى السلام في عملية يجب أن تكون بقيادة أفغانية.// انتهى //19:32ت م0248