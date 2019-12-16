أملج 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 م واسالتقى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي في مكتبه رئيس النادي الأدبي بمنطقة تبوك الدكتور نايف بن دخيل الله الجهني، الذي يحل ضيفاً مساء اليوم على الأمسية الأدبية التي تنظمها لجنة التنمية السياحية بأملج بقاعة النخيل .وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالدكتور الجهني في محافظة أملج وتمنى له طيب الإقامة بالمحافظة، كما تطرق الحديث إلى تطلعات مثقفي وأدباء المحافظة لدور بارز للنادي الأدبي وكيفية استفادة مثقفي المحافظة من الخدمات التي يقدمها النادي لتوظيفها في صقل المواهب والإستفادة من نتاجها وتشجيعهم على توثيق تجاربهم الشعرية والأدبية .من جهته أعرب الدكتور الجهني عن شكره لمحافظ أملج على حسن الاستقبال ودعمه واهتمامه بالمبدعين وحرصه على تنمية وتشجيع المواهب وتفعيل الأنشطة الثقافية التي تسهم في تعزيز جذور الثقافة وتنميتها.// انتهى //19:52ت م0252