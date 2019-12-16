بغداد 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واستلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيًا من وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر.وأفاد بيان صحفي حكومي عراقي أن وزير الدفاع الأميركي عبّر عن قلقه لتعرض بعض المنشآت إلى القصف، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لإيقافه.من جانبه عبّر عبد المهدي عن قلقه لهذه الأوضاع، مطالباً ببذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد، مضيفاً أن هذه الأوضاع ستهدد جميع الأطراف.كما تناول الجانبان استمرار التعاون الثنائي في مواجهة الإرهاب ودعم جهود القوات المشتركة لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي وحفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق.// انتهى //20:00ت م0253