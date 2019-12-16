القاهرة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسفاز فريق الإنتاج الحربي على مضيفه طنطا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب "طنطا الرياضي" ضمن منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وهذا الفوز رفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 11 نقطة ليرتقي إلى المركز الثامن بجدول الدوري الممتاز، فيما توقف رصيد طنطا عند 8 نقاط في المركز العاشر.// انتهى //20:01ت م0254