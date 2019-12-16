عمّان 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسأعلنت الأردن اليوم الحصول على منحة من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 300 مليون دولار.وقالت مصادر مطلعة في الديوان الملكي الأردني، إن المنحة ستخصص لتقديم الدعم للمعالجات الطبية للمواطنين الأردنيين من غير المشمولين ببرامج التأمين الصحي والمصابين بالأمراض المزمنة وللمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من الأسر الفقيرة لتأمين متطلبات المعيشة الأساسية.// انتهى//20:01ت م0255