الرباط 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسوقع مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية للغابون اليوم بالرباط على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين البلدين.وبموجب هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، ورئيس الجمعية الوطنية للغابون فوستان بوكوبي، يلتزم الطرفان بتنظيم زيارات ولقاءات ثنائية للوفود البرلمانية، لتيسير التفاعل بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز علاقات التعاون بين مجموعتي الصداقة المغربية الغابونية بكل البرلمانين، من خلال تكثيف الاتصالات وتبادل الزيارات، وتشجيع الحوار والتشاور على عدة مستويات.// انتهى //20:01ت م0256