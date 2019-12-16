تونس 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي بالنيابة صبري باش طبجي بتونس اليوم مفوّض الحكومة البريطانية الخاص بالقمّة الأفريقية للاستثمار فيليب بارهام.وقدم المفوض البريطاني للمسؤول التونسي دعوة بلاده إلى تونس للمشاركة في القمة التّي ستحتضنها العاصمة البريطانيّة لندن في يناير القادم وتضم 21 دولة أفريقية وممثّلين عن منظّمات دوليّة وإقليمية والقطاع الخاص.//انتهى//20:25ت م0257