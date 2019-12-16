الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واساختارت المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة " صلة " ، رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني كرئيس فخري للمنظمة، بناء على قرار مجلس إدارة المنظمة لإسهاماته المتعددة في مجال الصم العرب والترجمة الإشارية .وأعلن عن تنصيب سعيد القحطاني رئيساً فخرياً خلال حفل اختتام ملتقى الصم العرب المنعقد في تونس الذي أشرفت على تنظيمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس .وسلم رئيس المنظمة الدكتور سمير سمرين رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم شهادة الرئاسة الفخرية بحضور مدير إدارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات بالأليسكو رئيس المؤتمر البروفسور محمد جمني أمام جمع غفير من الصم العرب والباحثين المتواجدين في تونس .وعبر سعيد القحطاني عن سعادته بهذا الاختيار الذي يؤكد قدرت الكفاءات السعودية على التواجد في جميع الأصعدة بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من مسؤولي الدولة في جميع القطاعات ، مقدماً شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية على ما يقدم من أجل تواجد المملكة في جميع المحافل والأنشطة الرياضية ، كما قدم شكره إلى جميع المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة على ما يقدموه من عمل من أجل استمرار تميز المملكة في الجوانب الرياضية .// انتهى //20:42ت م0258