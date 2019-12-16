ظهران الجنوب 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسحقق فريق كرة الطائرة بنادي العرين من ظهران الجنوب اليوم بطولة منطقة عسير لدرجة الشباب بعد تفوقه على فريق الفاروق من رجال ألمع بثلاثة أشواط مقابل لاشيء على صالة نادي ضمك بخميس مشيط .وفي ختام البطولة قام مساعد مدير مكتب الهيئة بعسير فوزي أحمد حيدر بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لنادي العرين ونادي الشهيد من محايل عسير ميداليات المركز الثاني ونادي ضمك من خميس مشيط المركز الثالث .// انتهى //20:53ت م0262