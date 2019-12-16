الجزائر 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسأعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم رسميًا النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أجريت الخميس الماضي بفوز عبد المجيد تبون رئيسًا للجمهورية.وقال رئيس المجلس كمال فنيش إنه وبعد التأكد من صحة التقارير الإحصائية ومحاضر نتائج الفرز التي أجرتها اللجان الانتخابية التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد غلق مكاتب الاقتراع مساء الخميس الماضي، يثبت المجلس الدستوري رسميًا فوز المرشح عبد المجيد تبون بمنصب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها.وأوضح فنيش أن تبون تحصل على 58.13 بالمائة من الأصوات، فيما حل في المركز الثاني مرشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة بنسبة 17.37 من الأصوات يليه رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس بـ 10.55في المئة، بينما احتل مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي عزالدين ميهوبي المركز الثالث بنسبة 7.28 في المئة من الأصوات المعبر عنها، وجاء مرشح حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد في المرتبة الخامسة والأخيرة بنسبة 6.67 في المئة من الأصوات.وبلغت نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات 39.88 في المئة حسب ما جاء في بيان المجلس الدستوري.ووفقًا للمادة 89 من الدستور الجزائري، سيباشر الرئيس تبون مهامه بشكل رسمي بعد أدائه اليمين الدستورية الخميس القادم.// انتهى //21:01ت م0263