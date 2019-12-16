عـدن 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم في العاصمة المؤقتة عدن سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن باك وونج تشول، والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليًا.وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض، والموقف الكوري الثابت والداعم للشرعية في اليمن وحرصها على إحلال السلام وفقًا للقرارات الدولية الملزمة.وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالجهود المخلصة للمملكة العربية السعودية في دعم التوصل لاتفاق الرياض ومتابعة تنفيذه، والعمل مع الجميع لبناء التوافقات وحل الخلافات، حرصًا على إعادة الائتلاف للصف اليمني بشكل كامل، والتركيز على الأهداف الحقيقية في استعادة الدولة وبناء المؤسسات، والقضاء على المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائها من مليشيات الحوثي الانقلابية، وإفشال أجنداته التدميرية والتخريبية التي تمس أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة والعالم برمته ويهدد سلامة الملاحة الدولية.وأكد الدكتور معين أن مصلحة المجتمع الدولي في دعم الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية للقضاء على هذا التهديد الحوثي بإيعاز من داعميها في طهران للملاحة الدولية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.من جهته عبّر السفير الكوري عن دعم بلاده الكامل لجهود الحكومة في تطبيع الأوضاع وتنفيذ اتفاق الرياض.. منوهًا بالجهود التي تبذلها في هذه الظروف الصعبة.// انتهى //21:49ت م0278