وادي الدواسر 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسكرمت إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم عميد كلية التربية بمحافظة وادي الدواسر الدكتور ماجد بن علي الشريدة ، تقديراً للتعاون والمساهمة التي قدمتها الكلية لإنجاح الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية ، التي نظمتها كشافة الوزارة واختتمت أعمالها مؤخراً في المحافظة، حيث قام مُدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي محمد الصبيحي بتسليم درع تكريمي لعميد الكلية تسلمه نيابة عنه عضو هيئة التدريس الدكتور أبو الفتوح مختار محمد، بحضور رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة شارع محمد آل وديان ، وقائد الدراسة محمد أحمد مدخلي.وكانت الكلية قد كلفت ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بتقديم بعض من الجلسات التدريبية ضمن محتوى الدراسة، حيث قدم الدكتور عبدالله محمد عبدالظاهر جلسة عن الكشفية ونمو الفتية، والدكتور محمد سيد محمد عبداللطيف جلسة عن التخطيط مفهومه وأهميته، ومراحل بناء خطة وحدة كشفية لمدة عام نظرياً وعملياً ، كما قدم الدكتور أبو الفتوح جلسة عن إعداد وكتابة البحوث النظرية.// انتهى //22:22ت م0286