المنامة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسالتقى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، والتعاون فيما يتعلق بالجوانب التجارية والاقتصادية والاستثمارية والدفاعية والعلمية والاستفادة من خبرات وإمكانات البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية بما فيها القضايا التي تهم العالم الإسلامي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:36ت م0290