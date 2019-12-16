رام الله 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسأكدت الرئاسة الفلسطينية أن قضية إجراء الانتخابات تصويتاً وترشحاً داخل القدس الشرقية غير قابلة للمساومة أو التفاوض، ولا انتخابات دون ذلك.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح له اليوم أن موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية من قضية القدس ومقدساتها هو الذي أفشل صفقة القرن، وهو الذي أفشل الدولة ذات الحدود المؤقتة، وأنه بدون القدس لا دولة ولا سلام ولا استقرار لأحد.وشدد أبو ردينة على أن القدس كانت وستبقى الخط الأحمر لكل الشعب الفلسطيني، ولن يسمح لأحد بأن يتجاوزه، أو أن يتساوق مع المشاريع التي تهدف لإنهاء القضية الفلسطينية.//انتهى //22:37ت م0291