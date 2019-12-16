المنامة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين اليوم جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي يزور المنامة حاليًا.وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات إضافة إلى استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البحرين وباكستان على كافة الأصعدة.وشهد الجانبان التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات التعليم والشباب والرياضة والصحة.// انتهى //22:48ت م0293