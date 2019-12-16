جدة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسوصل فخامة الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان إلى جدة مساء اليوم لأداء مناسك العمرة في إطار زيارته الحالية للمملكة .وكان في استقبال فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي و مدير شرطة المحافظة اللواء محمد صقر ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر .// انتهى //23:03ت م0296