عام / فخامة رئيس جمهورية قرغيزستان يصل جدة
الاثنين 1441/4/19 هـ الموافق 2019/12/16 م واس
جدة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس
وصل فخامة الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان إلى جدة مساء اليوم لأداء مناسك العمرة في إطار زيارته الحالية للمملكة .
وكان في استقبال فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي و مدير شرطة المحافظة اللواء محمد صقر ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر .
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