القاهرة 19 ربيع آخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واستغلب فريق طلائع الجيش على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني عشر، أما الزمالك فتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الرابع، متفوقًا بفارق هدف واحد على سموحة صاحب المركز الخامس.// انتهى //23:38ت م0300