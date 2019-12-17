الجزائر 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسفاز فريق نجم مقرة بهدف دون رد على اتحاد بسكرة في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة 14 من الدوري الجزائري لكرة القدم بينما تغلب نادي بارادو على نصر حسين داي بثلاثة أهداف لهدف.وتعادل أهلي برج بوعريريج مع شبيبة القبائل بهدف لكل منهما فيما تعادل فريق جمعية عين مليلة من دون أهداف مع شباب قسنطينة، بينما تغلب أولمبي الشلف على مولودية وهران بهدفين لهدف.وانتصر اتحاد بلعباس على شبيبة الساورة بهدف دون مقابل .// انتهى //00:04ت م0301