القاهرة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسواصل منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية أعمال يومه الثالث على التوالي بعقد عدة جلسات لمناقشة موضوعات التنمية المستدامة في إفريقيا، والخصوصية والأمن السيبراني وانعكاساتهما على الأمن القومي، وسبُل مكافحة خطاب التطرف والكراهية.واستعرضت جلسة "إمكانات التنمية المستدامة في إفريقيا" الفرص والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية، والجهود المبذولة للنهوض بها، خاصة وأنها تمتلك مواد خام وثروات بشرية وطبيعية هائلة، مما يجعلها سوقًا واسعة للتجارة والاستثمار.وأكد المشاركون في جلسة "مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي" ضرورة تجريم خطاب الكراهية، ووضع التشريعات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة، مشددين على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات صارمة مع الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي حتى تتخذ التدابير اللازمة لمنع استخدام الجماعات الإرهابية لتلك المنصات في نشر التطرف.وتناولت جلسة "كيف تبقى آمنًا في العالم الرقمي" المعلومات المتعلقة بالخصوصية والأمن السيبراني وانعكاساتهما الحتمية على الأمن القومي والاجتماعي في عالم تحكمه التكنولوجيا بالكامل، كما ناقشت الجلسة مظاهر تغلغل منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية والاستخدامات السلبية وتأثير ذلك على المجتمع، فضلًا عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لتزييف الحقائق وآليات المواجهة.ونوّه المشاركون في جلسة "المرأة والحق في التنمية" إلى أن التنشئة الاجتماعية والتعليم ركيزتان أساسيتان لمنع العنف ضد المرأة، داعيين إلى ضرورة التصدي لجميع الأشكال النمطية التي تقلل من دور المرأة والتي تجحف من حقها، وأن تكون هناك مقررات دراسية توضح الدور الذي تقوم به في المجتمع.وأكد المشاركون في جلسة "التحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا" أن التطورات التكنولوجية المتسارعة أصبحت أمرًا واقعًا في مختلف أنحاء العالم، ويجب تقبلها والاستفادة مما تقدمه من مزايا، على الرغم مما تشكله من تحديات مختلفة.وناقشت جلسة "دور الفنون في التعامل مع قضايا الإنسانية" أهمية الفن كأداة مهمة وفاعلة في تغيير بعض التشريعات والقوانين الاجتماعية، وأهمية إيجاد مساحة لمعرض شباب العالم لعرض أعمالهم الفنية، وأيضًا عرض الأعمال السينمائية والتسجيلية للشباب من أنحاء العالم.// انتهى //00:04ت م0302