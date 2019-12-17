نيويورك 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسأغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، على ارتفاع بفعل انحسار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وبيانات اقتصادية متفائلة من الصين.ووصعد مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 99.05 نقطة، ما نسبته 0.35 في المئة، ليصل عند مستوى 28234.43 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (ستاندرد اند بورز500) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.71 في المئة، ما يعادل 22.65 نقطة، ليغلق عند مستوى 3191.45 نقطة.وحقق مؤشر (ناسداك) المجمع مكاسب بمقدار 79.35 نقطة، ما نسبتها 0.91 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 8814.23 نقطة.// انتهى //01:11ت م0307