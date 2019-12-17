أبها 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسشاركت مديرية السجون بمنطقة عسير ممثلة في قسم تنسيق وتطوير الشراكات، وسجن النساء بأبها في الحملة التي نظمتها إدارة التعليم بعسير للأشخاص ذوي الإعاقة في أحد المراكز التجارية بأبها، ، تحت شعار " صديقي ذو همة ".وتأتي مشاركة سجون عسير في الحملة ضمن الشراكة المجتمعية مع التعليم والمجتمع الخارجي في مختلف المجالات والفعاليات، وتسليط الضوء على الخدمات التي تقدم للنزلاء والنزيلات من للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق برامج صحية واجتماعية ونفسية تقدم من قبل الأخصائيين والأخصائيات بالسجون.// انتهى //01:14ت م0308