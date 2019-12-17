نيامي 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسحضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر، تركي بن ناجي العلي، الجلسة الافتتاحية لقمة (G5) الاستثنائية لدول الساحل، التي عقدت في نيامي تحت رئاسة الرئيس الدوري للمجموعة رئيس جمهورية بوركينا فاسو الرئيس، مارك كريستيان كابوري، وبحضور جميع قادة الدول الأعضاء في المجموعة.يذكر أن القمة بحثت العديد من القضايا منها الأمن والسلام ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، وصدر بيان ختامي عن القمة شدد على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.// انتهى //02:15ت م0311