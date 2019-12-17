الرياض 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين: علاقة المملكة بالاتحاد الأوروبي «تاريخية»أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخأمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج أطباء ومتخصصين مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاثوزير الصحة يدعو لتضييق الفوارق بين أنظمة الرعاية في الدول الإسلامية«العمل» تعلن آلية تحّمل المقابل المالي على الوافدين في المنشآت الصناعية«الأرصاد» تنبه من هطول أمطار على منطقة الرياضإستئناف رحلات قطار الحرمين من وإلى محطة مكة ابتداءً من الأربعاء القادم«القدية» تشهد الكشف عن تفاصيل «رالي داكار السعودية 2020»توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة شؤون الحرمين وهيئة الإعلام المرئي والمسموعمكتب دبي الإعلامي: المحرضون على مقاطعة منتجات الإمارات هم من خارج السعوديةالرئيس المصري: القدرة النووية الحقيقية هي الاستقرار والأمن والتنميةالرئيس اللبناني يرجئ للمرة الثانية استشارات تسمية رئيس الحكومةالفيفا يعلن مقاضاة بلاتر وبلاتيني في بيان رسميروسيا تدعم مبادرة السلام الألمانية لإنهاء الحرب في ليبياأميركا تفرض عقوبات على مسؤولين من جنوب السودان لعرقلتهما جهود المصالحة// يتبع //06:55ت م0003