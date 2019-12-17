عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1441/4/20 هـ الموافق 2019/12/17 م واس
الرياض 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين: علاقة المملكة بالاتحاد الأوروبي «تاريخية»
أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ
أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج أطباء ومتخصصين مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
وزير الصحة يدعو لتضييق الفوارق بين أنظمة الرعاية في الدول الإسلامية
«العمل» تعلن آلية تحّمل المقابل المالي على الوافدين في المنشآت الصناعية
«الأرصاد» تنبه من هطول أمطار على منطقة الرياض
إستئناف رحلات قطار الحرمين من وإلى محطة مكة ابتداءً من الأربعاء القادم
«القدية» تشهد الكشف عن تفاصيل «رالي داكار السعودية 2020»
توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة شؤون الحرمين وهيئة الإعلام المرئي والمسموع
مكتب دبي الإعلامي: المحرضون على مقاطعة منتجات الإمارات هم من خارج السعودية
الرئيس المصري: القدرة النووية الحقيقية هي الاستقرار والأمن والتنمية
الرئيس اللبناني يرجئ للمرة الثانية استشارات تسمية رئيس الحكومة
الفيفا يعلن مقاضاة بلاتر وبلاتيني في بيان رسمي
روسيا تدعم مبادرة السلام الألمانية لإنهاء الحرب في ليبيا
أميركا تفرض عقوبات على مسؤولين من جنوب السودان لعرقلتهما جهود المصالحة
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