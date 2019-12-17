نجران 20 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسأقام نادي الفروسية بمنطقة نجران أمس، حفل سباقه السابع لموسم سباقات العام الحالي 1441هـ، وذلك على ميدان الفروسية بتصلال.وأوضح أمين عام نادي الفروسية بالمنطقة محمد بن مهدي غشام، أن السباق تكون من 4 أشواط على مسافة 1400 متر، خصص الشوط الأول للخيل مفتوح الدرجات أفراس "إنتاج"، وحصل على المركز الأول الفرس "غاربة" لإسطبل الحضن، وخصص الشوط الثاني مواليد 2017 وحصل على المركز الأول الجواد "الفاجي" للمالك منيف محمد آل منيف.في حين خصص الشوط الثالث للخيل مفتوح الدرجات انتاج، وحصل الجواد "سور الجبل" للمالك صالح عبيان آل منصور على المركز الأول، وخصص الشوط الرابع "الكأس" للخيل مفتوح الدرجات مواليد 2016 ، وحصل على المركز الأول "اليمامة" للمالك منيف محمد آل منيف.// انتهى //08:57ت م0012