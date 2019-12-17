الباحة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسرأس المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أمس, الاجتماع التحضيري باللجنة التنفيذية لأندية الحي الترفيهية والتعليمية, بحضور مدير إدارة نشاط الطلاب ممثل أندية الحي محمد يحيى مهدي, وممثلة أندية الحي للبنات مهرة سعيد بنان, وأعضاء وعضوات اللجنة.وتخلل الاجتماع مناقشة خطة الإدارة نحو تفعيل البرامج والفعاليات التربوية والترفيهية المنفذة من أندية الحي خلال إجازة منتصف العام و كيفية استثمارها بأنشطة وبرامج تلائم أجواء الشتاء وتعزز القيم الاجتماعية والوطنية من خلال المهرجانات والمسابقات والدورات التدريبية.وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة على أهمية استثمار أوقات فراغ النشء والشباب بممارسة أنشطة تعليمية وترويجية تلبي الاحتياجات النفسية، وتنمي شخصياتهم في الجوانب الاجتماعية والعقلية، مضيفاً أن للأندية أثر ممتاز في استثمار أوقات الفراغ، إضافةً إلى ضرورة تنوع البرامج والتجديد والتطوير لزيادة الإقبال لدى الطلاب مع سد احتياجاتهم وإشباع رغباتهم المختلفة، وذلك ما يتم التركيز عليه الآن، مبيناً أن أندية الحي تحظى بمتابعة ممتازة وتخطيط مستمر.من جانبه أشار مدير إدارة نشاط الطلاب ممثل أندية الحي محمد مهدي أن الأندية جاهزة لتنفيذ 22 فعالية تعليمية وترفيهية و 8 مسابقات و 12 دورة تدريبية منوعة ستنفذ في 12 نادي للبنين والبنات موزعة في جميع محافظات المنطقة، لتسهم في تنمية التفاعل الاجتماعي باستثمار أوقات فراغ أفراد المجتمع خاصةً الطلاب والطالبات ببرامج ترويحية وتربوية وتنموية جاذبة؛ لبناء الشخصية وصقل الموهبة وتعزيز القيم، مستهدفة بذلك أفراد المجتمع كافة بالدرجة الأولى وفي مقدمتهم طلاب وطالبات التعليم العام وأسرهم وسكان الحي.// انتهى //09:08ت م0016