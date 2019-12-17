مكة المكرمة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسعقدت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اليوم، الاجتماع الدوري الثالث للجنة الاستثمار وذلك بمقر الغرفة بالعاصمة المقدسة.وجرى خلال الاجتماع بحث الخطوات الفعلية لتنظيم مؤتمر الخارطة الاستثمارية لمكة المكرمة خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لفتح باب الاستثمار لجذب الشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية للاستثمار في مكة المكرمة.وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، رئيس لجنة الاستثمار شاكر بن عساف الشريف، أهمية تحديد المواقع الاستثمارية بمكة المكرمة وتجهيزها لاستقطاب المستثمرين للمشاركة في الحراك التنموي الكبير الذي تشهده المنطقة، لافتاً إلى أن التوجه الآن يستهدف تنظيم مؤتمراً ومعرضاً دولياً لجذب المستثمرين الأجانب في مكة المكرمة.وأشار الشريف إلى أن الاجتماع الذي جاء بدعم من معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس عبدالله القويحص هو اجتماع تمهيدي لوضع الخارطة الاستثمارية الخاصة بمكة المكرمة، والتي تتوافق مع موجهات رؤية المملكة 2030، حيث أنه في ظل مبادرة غرفة مكة المكرمة لتنظيم مؤتمر الخارطة الاستثمارية بمكة المكرمة، جرى الاجتماع بمدير عام تنمية الاستثمارات بأمانة العاصمة المقدسة المهندس متعب العتيبي، وتم بحث سبل التعاون بين الأطراف المعنية لوضع الخارطة الاستثمارية.بدوره، بين مدير عام تنمية الاستثمارات بأمانة العاصمة المقدسة أنه تم بحث سبل التعاون، ووضع محاور للنقاش لوضع آلية عمل مشتركة نحو إيجاد خارطة استثمارية، يتم عقبها تنظيم المنتدى لعرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين من خارج المملكة.وأفاد أن الفرص تشمل جميع القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات بالتساوي لمناطق مكة المكرمة وكل ما من شأنه المساعدة على إنشاء البنية التحتية لخدمات الحج والعمرة ومرافقها.وخلص الاجتماع الذي احتضنته غرفة مكة المكرمة إلى ضرورة تهيئة المجال لتنظيم مؤتمر ومعرض دولي لجذب المستثمرين الأجانب، وضرورة فتح الباب لجذب الشركات للاستثمار في منطقة مكة المكرمة، كما طالب الاجتماع بتوضيح المساحات المتاحة للمستثمرين، مع ضرورة التعاون مع الجانب الأكاديمي المتمثل في جامعة أم القرى لتوفير الإحصاءات والأرقام اللازمة التي تفيد المستثمرين.// انتهى //10:02ت م0028