الرياض 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسيُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنظيم والجنادرية، غداً، جولة دعوية بعنوان: "خطر الخوض في الدين بغير علم"، تشمل إلقاء 30 كلمة دعوية بعد صلاتي المغرب والعشاء، يلقيها عدد من أعضاء الدعوة بالمركز في المساجد الواقعة في حي النظيم والجنادرية.وتأتي هذه الجولة ضمن البرامج التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بتوجيه من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، وغرس مفاهيم الوسطية والمواطنة الصالحة، وتقوية الروابط الأسرية والصلات العائلية، وما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار لأبناء المجتمع.// انتهى //10:26ت م0033