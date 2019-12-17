جدة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واستشارك جامعة جدة في معرض جدة الدولي للكتاب في دورته الخامسة لهذا العام 1441هـ والممتدة فعالياته خلال الفترة من 11-21 ديسمبر 2019, بجناح يضم العديد من الإصدارات والدراسات والبحوث التي تمثل نماذج من إنتاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وكرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة وغيرها، إلى جانب عرض العديد من النشرات والكتيبات وشاشات العرض المرئية التي تقدم مجموعة من المعلومات التعريفية عن مشاريع ومنجزات الجامعة وجوانب تميزها وخططها وتطلعاتها المستقبلية .كما يقدم الجناح لزواره يومياً من الساعة السادسة إلى الثامنة مساء العديد من الفعاليات الثقافية والتوعوية والاستشارات المتخصصة التي يقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومنها الاستشارات الصحية والتوعوية عن مرض السكري، واضطرابات التوحد، والمعلومات التاريخية، وإلقاء الأضواء على بعض الجوانب الإبداعية في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة ، والتفكير الإبداعي ، والقراءة الحرة ، وتصميم الشخصيات.يُذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, قام أثناء الافتتاح الرسمي لفعاليات المعرض بزيارة لجناح الجامعة واستمع لشرح موجز عن مشاركة الجامعة في هذا الحدث الثقافي السنوي الكبير، كما قام معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بزيارة لجناح الجامعة اطلع خلالها على محتويات الجناح وما يقدمه من فعاليات متنوعة لإبراز دور الجامعة وجوانب من عطائها الفكري والثقافي وخدمة المجتمع، كما زاره وكلاء الجامعة وعدد من كبار المسؤولين والمثقفين والإعلاميين.// انتهى //10:31ت م0034