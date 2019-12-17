إسلام آباد 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم زيارة رئيس الوزراء عمران خان إلى البحرين واتفاق البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.وأشارت إلى عقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماع خاص لمناقشة الوضع الإنساني في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.وتناقلت صحف الثلاثاء أنباء مقتل طالب باكستاني بنيران أطلقتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وتابعت صحف باكستان تطورات الاحتجاجات الجارية في الهند ضد قانون جديد مثير للجدل يمنح الجنسية الهندية لمهاجرين غير نظاميين من غير المسلمين مع ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى ستة.// انتهى //10:32ت م0035