العارضة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسعقدت جمعية وجد الخير لحفظ النعمة بمنطقة جازان اجتماعها الأول اليوم، بحضور محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، وذلك بقاعة الاجتماعات باستراحة الملك سلمان للاحتفالات بالمحافظة.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سلطان العبدلي أن الاجتماع خصص للتعريف بالجمعية ومشاريعها وسعيها لعقد شراكات مجتمعية لتوعية وتثقيف المجتمع للحد من الإسراف والتبذير وأساليب المحافظة على الفائض من النعم من خلال عدد من المشاريع والمبادرات المجتمعية, وبرامجها وأنشطتها المستقبلية.وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التنسيق بين الجمعية والجهات الحكومية والمستفيدين من مشاريع حفظ النعمة بما يحقق التعاون والتكامل وتطوير القدرات، وتبادل الأفكار والخبرات وتطوير العمل، وتوقيع شراكات مع الجهات ذات العلاقة لدعم أهداف جمعية حفظ النعمة في التوعية والحد من الفاقد والمهدر من الطعام، وإعادة الاستفادة من الفائض، واستحداث مشاريع تنموية من خلال تلك الشراكات تكفل الاستدامة المالية الداعمة لمشاريع وبرامج حفظ النعمة، والعمل على تفعيل مشاركة المتطوعين في مشاريع حفظ النعمة.// انتهى //10:32ت م0036