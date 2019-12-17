نيويورك 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسأكدت الكويت أهمية دور الأمم المتحدة ليس فقط بالنسبة إلى الدول التي تعاني من الصراع بل في منع نشوب النزاعات وتدهور الأوضاع والعودة إلى الصراع.وتحدث المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أن في غرب أفريقيا مكتب خاص يركز على هذا الجانب ورأينا دوره الفعال في بوركينا فاسو استجابة لتدهور الأوضاع هناك وفي غامبيا بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2017 وندعوه إلى الاستمرار في هذا النهج مجددين دعمنا الكامل له.وأضاف العتيبي أن منطقة غرب أفريقيا والساحل تعاني من تحديات عديدة منها انتشار الأنشطة الإرهابية والأسلحة وتغير المناخ والاتجار بالمخدرات وجميعها تُسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وأن تلك التحديات نوقشت في منطقة غرب أفريقيا، وتم التطرق إلى الأسباب الجذرية، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المبادرات الإقليمية والدولية والأممية التي تهدف إلى تحقيق التنمية.ولفت العتيبي الانتباه إلى مساهمة الكويت في دعم تنمية غرب أفريقيا من خلال تقديم تمويل لمختلف المشاريع التنموية حيث قدمت ما يقارب 640 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية.وأشار إلى وجود تحديات تُسهم مباشرة في زيادة العنف بين المجتمعات في غرب أفريقيا وتتعلق بالنزاعات بين المزارعين والرعاة والتغييرات البيئية وعدم وجود سلطات الدولة في بعض المناطق البعيدة عن المدن والمعزولة، وأن هذه ظاهرة انتشرت في عدة دول غرب أفريقيا ويجب التركيز على المسائل المتعلقة بالرعاية الاجتماعية إلى جانب الجهود التنموية، إضافة إلى الحاجة الملحة للمصالحة الاجتماعية بين الطوائف المختلفة والتعايش السلمي فيما بينهم لأجل استقرار المنطقة.// انتهى //10:51ت م0039