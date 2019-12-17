الخرطوم 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على المباحثات المشتركة بين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك والرئيس التشادي إدريس ديبي في أنجمينا التي تناولت تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.وعرجت على قرار بنك السودان المركزي الذي قضى حجز وتجميد أرصدة التنظيمات النقابية والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل المحلولة، دعمًا لقرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال الصادر في الـ14 من شهر ديسمبر الجاري.وأبرزت صحف الثلاثاء تأكيد قيادة قوات التحالف العربي في عدن أن جهودًا جبارة تبذل من قبل قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل تنفيذ بنود اتفاق الرياض.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى انتقاد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إرجاء الاستشارات النيابية، داعيًا السُلطات للتحقيق في لجوء قوات الأمن إلى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المطالبين برحيل الطبقة السياسية.// انتهى //11:34ت م0058